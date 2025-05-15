15 мая, 10:23
Редкий бриллиант продали за более 20 миллионов долларов: как выглядит драгоценный камень
В Швейцарии продали редкий голубой бриллиант. Драгоценный камень ушел с молотка за более 20 миллионов долларов.
Редкий бриллиант продали за десятки миллионов долларов
На аукционе Sotheby's продали голубой бриллиант весом в 10,3 карата. Камень нашли в шахтах Куллинан в Южно-Африканской Республике (ЮАР), пишет 24 Канал со ссылкой на France24.
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Редкий бриллиант продали за 21,5 миллиона долларов после оживленной борьбы на аукционе. Для понимания, торги за камень стартовали с 10,8 миллиона долларов. Голубой бриллиант приобрел частный коллекционер из США. Имя покупателя не разглашается.
В Швецарии продали редкий бриллиант / Скриншот с Sotheby's
Что такое карат
Это внесистемная единица измерения массы, используемая для драгоценных камней. Карат составляет 200 миллиграмм.
Напомним, что самый дорогой драгоценный камень в мире оценили в 71,2 миллиона долларов. Это бриллиант Pink Star, весом 59,60 карата, который продали на аукционе в Гонконге в 2017 году. Цена бриллианта также связана с тем, что он принадлежит к классу камней, которые являются наиболее уникальными. Драгоценные камни этого класса очень ценят коллекционеры и инвесторы.