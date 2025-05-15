Редкий бриллиант продали за более 20 миллионов долларов: как выглядит драгоценный камень

В Швейцарии продали редкий голубой бриллиант. Драгоценный камень ушел с молотка за более 20 миллионов долларов.

Редкий бриллиант продали за десятки миллионов долларов

На аукционе Sotheby's продали голубой бриллиант весом в 10,3 карата. Камень нашли в шахтах Куллинан в Южно-Африканской Республике (ЮАР), пишет 24 Канал со ссылкой на France24.

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Редкий бриллиант продали за 21,5 миллиона долларов после оживленной борьбы на аукционе. Для понимания, торги за камень стартовали с 10,8 миллиона долларов. Голубой бриллиант приобрел частный коллекционер из США. Имя покупателя не разглашается.

В Швецарии продали редкий бриллиант / Скриншот с Sotheby's

Что такое карат Это внесистемная единица измерения массы, используемая для драгоценных камней. Карат составляет 200 миллиграмм.