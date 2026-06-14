За статус ветерана предусмотрены отдельные доплаты: какие суммы выплачивают украинцам

Статус ветерана войны дает право на ряд дополнительных пенсионных гарантий, в частности на ежемесячные надбавки и другие государственные выплаты. Кто может рассчитывать на такую поддержку и какие суммы предусмотрены законодательством, читайте далее.

Какую доплату к пенсии получают ветераны?

Для участников боевых действий законодательством предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Эта надбавка выплачивается независимо от того, какой именно вид пенсии получает человек: по возрасту, инвалидности или по другим основаниям, напоминает Пенсионный фонд.

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Кроме того, ветеранам начисляют целевую денежную помощь на проживание, а общий размер пенсионной выплаты со всеми доплатами не может быть ниже гарантированного государством минимума. Если после всех начислений сумма оказывается меньше, Пенсионный фонд ежемесячно доплачивает необходимую разницу.

Какие пенсионные льготы имеют участники боевых действий?

Одной из ключевых гарантий для ветеранов является право на досрочный выход на пенсию. Мужчины могут оформить ее с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины уже с 50 лет при условии не менее 20 лет стажа.

При этом размер будущей пенсии определяется индивидуально. При расчете учитываются продолжительность страхового стажа и заработная плата, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Какова пенсия по инвалидности для военнослужащих?

Военнослужащим пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила во время прохождения службы, в течение трех месяцев после увольнения или позднее, если она связана с ранением, контузией, травмой или заболеванием, полученными при исполнении воинского долга.

Размер выплаты зависит от причин установления инвалидности и ее группы.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны пенсия может составлять до 100% денежного обеспечения для I группы, 80% – для II группы и 60% – для III группы.

Если инвалидность связана с прохождением военной службы, выплата составляет 70%, 60% или 40% соответственно.

Важно! Пенсия выплачивается на весь период установленной инвалидности, а после достижения пенсионного возраста может назначаться пожизненно. Для лиц с инвалидностью вследствие войны также предусмотрены повышенные государственные гарантии и дополнительные социальные выплаты.

Существуют ли социальные льготы для ветеранов?