Март принес многочисленные доплаты: какие суммы установили для пенсионеров после 65 и 75 лет

С 1 марта 2026 года в Украине стартовала индексация пенсий, поэтому перерасчет уже начался для миллионов граждан. Повышение определяется индивидуально, однако для пенсионеров от 65 лет с необходимым стажем установлены гарантированные минимальные размеры выплат.

Как выросла минимальная пенсия после 65 лет?

Проведение индексации пересмотрены минимальные гарантии для старших возрастных групп. Перерасчет касается прежде всего пенсионеров от 65 лет и старше, для которых законодательством предусмотрены отдельные "возрастные пороги" минимального обеспечения, пишет издание "На пенсии".

Для неработающих лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем, а это не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, минимальная пенсия установлена на уровне 4 213 гривен.

Важно! До индексации этот показатель был ниже на 455 гривен.

Такой же гарантированный минимум получают граждане после 80 лет при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин. Вместе с этим:

для лиц до 70 лет с полным стажем минимальный размер выплаты повышен до 3 725 гривен (+402 гривны), а для тех, кто не имеет полного стажа, до 3 406 гривен (+ 368 гривен).

для пенсионеров в возрасте после 70 лет с полным стажем теперь получают не менее 4 050 гривен вместо 3 613 гривен, что означает прирост на 437 гривен.

Отдельно также осовремениваются минимальные гарантии для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий. Для них применяются специальные повышенные стандарты.

Что известно о нынешней индексации пенсий в этом году?

Стоит учитывать, что индексация 2026 года проводится по коэффициенту 12,1%, что несколько превышает прошлогодний показатель 11,5%, рассказали в Пенсионном фонде. Кроме того, увеличен максимальный размер возможной доплаты до 2 595 гривен.

В то же время пенсии, установлены на уровне прожиточного минимума или на максимальном предельном уровне (10 прожиточных минимумов), повторному перерасчету не подлежат, поскольку были скорректированы еще с 1 января после повышения социального стандарта.

Индексируют ли пенсию работающим пенсионерам?