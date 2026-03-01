Березень приніс численні доплати: які суми встановили для пенсіонерів після 65 та 75 років

Із 1 березня 2026 року в Україні стартувала індексація пенсій, тому перерахунок уже розпочався для мільйонів громадян. Підвищення визначається індивідуально, однак для пенсіонерів від 65 років із необхідним стажем встановлено гарантовані мінімальні розміри виплат.

Як зросла мінімальна пенсія після 65 років?

Проведення індексації переглянуто мінімальні гарантії для старших вікових груп. Перерахунок стосується насамперед пенсіонерів від 65 років та старших, для яких законодавством передбачені окремі "вікові пороги" мінімального забезпечення, пише видання "На пенсії".

Для непрацюючих осіб віком від 65 років із повним страховим стажем, а це не менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, мінімальна пенсія встановлена на рівні 4 213 гривень.

Важливо! До індексації цей показник був нижчим на 455 гривень.

Такий самий гарантований мінімум отримують громадяни після 80 років за наявності щонайменше 25 років стажу у чоловіків й 20 років у жінок. Разом з цим:

для осіб до 70 років із повним стажем мінімальний розмір виплати підвищено до 3 725 гривень (+402 гривні), а для тих, хто не має повного стажу, до 3 406 гривень (+368 гривень).

для пенсіонерів віком після 70 років із повним стажем тепер отримують не менше 4 050 гривень замість 3 613 гривень, що означає приріст на 437 гривень.

Окремо також осучаснюються мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Для них застосовуються спеціальні підвищені стандарти.

Що відомо про цьогорічну індексацію пенсій?

Варто враховувати, що індексація 2026 року проводиться за коефіцієнтом 12,1%, що дещо перевищує торішній показник 11,5%, розповіли у Пенсійному фонді. Крім того, збільшено максимальний розмір можливої доплати до 2 595 гривень.

Водночас пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму або на максимальному граничному рівні (10 прожиткових мінімумів), повторному перерахунку не підлягають, оскільки були скориговані ще з 1 січня після підвищення соціального стандарту.

Чи індексують пенсію працюючим пенсіонерам?