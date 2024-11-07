Самый большой рост с 2012 года: сколько победа Трампа принесла самым богатым людям мира

Дональд Трамп с триумфом вернулся в Белый дом. Его победа на выборах в США спровоцировала настоящий бум на мировых финансовых рынках. Благодаря этому самые богатые люди мира стали еще богаче.

Победа Трампа на выборах принесет богачам более 60 миллиардов долларов

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США спровоцировала стремительный рост капиталов самых богатых людей в мире. Среди них Илон Маск, Джефф Безос, Ларри Эллисон и другие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Стоит внимания Что происходит с долларом после рекордного роста

Наибольший прирост капитала зафиксировал Илон Маск, который поддерживал Дональда Трампа на нынешних выборах. Его капитал вырос на 26,5 миллиарда долларов за день. Он остается самым богатым человеком в мире с состоянием в размере 290 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.

К теме! Американский фондовый рынок отреагировал стремительным ростом на победу Дональда Трампа на выборах. Речь идет об индексах Dow Jones и S&P 500, которые включают топовые публичные компании в США.

Рост состояния зафиксировали и Джефф Безос и Ларри Эллисон. Капитал основателя Amazon вырос на 7,14 миллиарда долларов до 228 миллиардов долларов. Безос занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Основатель и глава корпорации Oracle стал богаче на 9,88 миллиарда долларов. Теперь его капитал составляет 193 миллиарда долларов США.

В общем состояние 10 самых богатых людей мира выросли на 63,5 миллиарда долларов. Это самый большой рост, который зафиксировали с 2012 года.