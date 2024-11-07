Рекордне зростання з 2012 року: скільки перемога Трампа принесла найбагатшим людям світу

Дональд Трамп з тріумфом повернувся до Білого дому. Його перемога на виборах у США спровокувала справжній бум на світових фінансових ринках. Завдяки цьому найбагатші люди світу стали ще багатшими.

Перемога Трампа на виборах принесе багатіям понад 60 мільярдів доларів

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США спровокувала стрімке зростання капіталів найбагатших людей у світі. Серед них Ілон Маск, Джефф Безос, Ларрі Еллісон та інші. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Варте уваги Що відбувається з доларом після рекордного зростання

Найбільший приріст капіталу зафіксував Ілон Маск, який підтримував Дональда Трампа на цьогорічних виборах. Його капітал зріс на 26,5 мільярда доларів за день. Він залишається найбагатшою людиною у світі зі статками у розмірі 290 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg Billionaires Index.

До теми! Американський фондовий ринок відреагував стрімким зростанням на перемогу Дональда Трампа на виборах. Йдеться про індекси Dow Jones та S&P 500, які включають топові публічні компанії в США.

Зростання статків зафіксували й Джефф Безос та Ларрі Еллісон. Капітал засновника Amazon зріс на 7,14 мільярда доларів до 228 мільярдів доларів. Безос займає другу сходинку у рейтингу найбагатших людей у світі. Засновник і голова корпорації Oracle став багатшим на 9,88 мільярда доларів. Тепер його капітал становить 193 мільярди доларів США.

Загалом статки 10 найбагатших людей світу зросли на 63,5 мільярда доларів. Це найбільше зростання, яке зафіксували з 2012 року.