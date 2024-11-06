На финансовых рынках бум после победы Трампа на выборах в США

Финансовые рынки в США фиксируют стремительный рост на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США. Речь идет как об акциях компаний, так и о долларе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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В общем доллар США вырос на 1,67%, зафиксировав самый большой прирост за день с 2020 года. Евро подешевело на 1,6% по отношению к доллару, а британский фунт – более чем на 1%. В то же время на фондовом рынке возобновилась так называемая "торговля Трампом". Это термин, которым обозначали ажиотаж инвесторов относительно перспективы второго президентства Трампа и его экономической и фискальной политики.

Индекс Dow Jones Industrial Average и индекс S&P 500, которые отслеживают крупнейшие американские компании, выросли на 2,9% и 2,4% соответственно. Индекс Russell 2000 – индекс меньших, более ориентированных на внутренний рынок компаний – прибавил в цене 6%.