Курс доллара на сегодня

В четверг, 7 ноября, доллар США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, что 6 ноября доллар США зафиксировал самый большой дневной прирост с марта 2020 года.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США упал на 0,2% до 104,91. При этом за предыдущий день доллар подорожал на 1,53%, что является максимальным показателем с сентября 2022 года. На момент создания этого материала, доллар торгуется на уровне до 104,83, по данным Yahoo!Finance. На данный момент этот показатель ослаб на 0,24%. Диапазон колебания за день составляет 104,70 – 105,25.

Доллар упал на 0,37% относительно японской иены. В то же время евро подорожало на 0,14%. Единая валюта Еврозоны днем ранее зафиксировала наибольший обвал с марта 2020 года, упав на 1,82%. Фунт стерлингов также вырос на 0,41%. Британская валюта восстанавливает позиции после спада на 1,24% днем ранее.