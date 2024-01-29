Бывший президент США Дональд Трамп на прошлой неделе проиграл суд на десятки миллионов долларов, но на этой неделе должен быть оглашен приговор по еще одному делу, где он является фигурантом. Это чревато для Трампа серьезными финансовыми проблемами.

Дональд Трамп может потратить почти все наличные деньги, которые у него есть, чтобы урегулировать два судебных иска.

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Дональд Трамп может потерять 15% своего капитала

Во-первых, суд присяжных в Нью-Йорке обязал экс-президента выплатить 83,3 миллиона долларов по делу за клевету на писательницу Джин Кэрол. Во-вторых, на этой неделе суд будет рассматривать дело о мошенничестве, где Трампа могут оштрафовать на 370 миллионов долларов

Общая сумма для покрытия обоих судебных исков может составить выше 453 миллионов долларов. В то время как издание Bloomberg оценивает денежные активы Дональда Трампа в 600 миллионов долларов. Непосредственно политик и бизнесмен заявлял, что у него более 400 миллионов долларов наличными.

Стоит заметить что общее состояние Трампа оценивают в. Помимо наличных денег речь идет об объектах недвижимости несколько полей для гольфа и клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. В то время как, по данным Forbes , его состояние составляет 2,6 миллиарда долларов. Его финансовый максимум с 2014 года составляет 4,5 миллиарда долларов.

Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию для Дональда Трампа, то он может потерять из-за судебных исков 15% от собственного капитала. Однако он отрицает все обвинения.

В частности, Трамп планирует обжаловать вердикт суда по делу писательницы Джин Кэррол. Политик имеет целью аналогично действовать по делу о мошенничестве, если судья назначит большой штраф. Однако ему, скорее всего, придется отложить средства на отдельный счет на период рассмотрения апелляций в суде.