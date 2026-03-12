США получают значительную выгоду от войны в Иране: Трамп ошарашил заявлением

Трамп сказал, что для США война в Иране выгодна. Дело в том, что этот конфликт позволяет получать значительные доходы американским производителям, именно из-за роста цен на нефть.

Как война в Иране влияет на энергорынок?

По словам Трампа, для Вашингтона является ключевым то, что Иран не должен получить ядерное оружие, сообщает NBC.

Трамп отмечает, что США являются крупнейшим производителем нефти в мире. Но нужно в первую очередь решить проблемы на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Для меня, как президента, гораздо больший интерес и значение имеет остановка злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, собственно, всего мира.

Заметим, недавно Тегеран указал, что цены на нефть продолжат расти. Это будет происходить, если США и Израиль не прекратят атаки. Ожидается, что цена барреля будет достигать 200 долларов.

Уже в этот понедельник стоимость нефти фиксировалась у уровня 119 долларов за баррель. Впоследствии сырье несколько подешевело.

Какая развивалась ситуация на Ближнем Востоке?