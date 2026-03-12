США получают значительную выгоду от войны в Иране: Трамп ошарашил заявлением
- Трамп заявил, что война в Иране выгодна для США из-за роста цен на нефть.
- Тегеран предупредил о возможном росте цен на нефть до 200 долларов за баррель, если атаки США и Израиля не прекратятся.
Трамп сказал, что для США война в Иране выгодна. Дело в том, что этот конфликт позволяет получать значительные доходы американским производителям, именно из-за роста цен на нефть.
Как война в Иране влияет на энергорынок?
По словам Трампа, для Вашингтона является ключевым то, что Иран не должен получить ядерное оружие, сообщает NBC.
Трамп отмечает, что США являются крупнейшим производителем нефти в мире. Но нужно в первую очередь решить проблемы на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
Для меня, как президента, гораздо больший интерес и значение имеет остановка злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, собственно, всего мира.
Заметим, недавно Тегеран указал, что цены на нефть продолжат расти. Это будет происходить, если США и Израиль не прекратят атаки. Ожидается, что цена барреля будет достигать 200 долларов.
Уже в этот понедельник стоимость нефти фиксировалась у уровня 119 долларов за баррель. Впоследствии сырье несколько подешевело.
Какая развивалась ситуация на Ближнем Востоке?
28 февраля Израиль и США начали военную операцию. Они атаковали Иран. Страны объяснили свое решение намерением нанести превентивный удар. Иранские силы ответили. Они начали наносить удары по многим точкам.
В результате атак Ирана пострадало много стран. В частности, была поражена энергетическая инфраструктура Катара, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Саудовской Аравии, Кувейта.
Иран, фактически, заблокировал Ормузский пролив. Это важнейший путь. Именно по нему проходит пятая часть мировой нефти. Сейчас большинство судов там заблокированы и не могут двигаться.