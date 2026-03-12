Укр Рус
Финансы Новости о нефти США получают значительную выгоду от войны в Иране: Трамп ошарашил заявлением
12 марта, 19:26
3

США получают значительную выгоду от войны в Иране: Трамп ошарашил заявлением

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Трамп заявил, что война в Иране выгодна для США из-за роста цен на нефть.
  • Тегеран предупредил о возможном росте цен на нефть до 200 долларов за баррель, если атаки США и Израиля не прекратятся.

Трамп сказал, что для США война в Иране выгодна. Дело в том, что этот конфликт позволяет получать значительные доходы американским производителям, именно из-за роста цен на нефть.

Как война в Иране влияет на энергорынок?

По словам Трампа, для Вашингтона является ключевым то, что Иран не должен получить ядерное оружие, сообщает NBC.

Читайте также Произошла новая атака: серия нападений на суда в Персидском заливе продолжается

Трамп отмечает, что США являются крупнейшим производителем нефти в мире. Но нужно в первую очередь решить проблемы на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

 

Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов

Для меня, как президента, гораздо больший интерес и значение имеет остановка злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, собственно, всего мира.

Заметим, недавно Тегеран указал, что цены на нефть продолжат расти. Это будет происходить, если США и Израиль не прекратят атаки. Ожидается, что цена барреля будет достигать 200 долларов.

Уже в этот понедельник стоимость нефти фиксировалась у уровня 119 долларов за баррель. Впоследствии сырье несколько подешевело.

Какая развивалась ситуация на Ближнем Востоке?

  • 28 февраля Израиль и США начали военную операцию. Они атаковали Иран. Страны объяснили свое решение намерением нанести превентивный удар. Иранские силы ответили. Они начали наносить удары по многим точкам.

  • В результате атак Ирана пострадало много стран. В частности, была поражена энергетическая инфраструктура Катара, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Саудовской Аравии, Кувейта.

  • Иран, фактически, заблокировал Ормузский пролив. Это важнейший путь. Именно по нему проходит пятая часть мировой нефти. Сейчас большинство судов там заблокированы и не могут двигаться.