Должна быть "подушка", – Милованов посоветовал украинцам быть финансово стабильными

Ситуация в экономике, в частности с курсом доллара, постоянно меняется. Поэтому должен быть запасной вариант.

Им может стать "подушка" с разными валютами. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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Украинцам стоит экономить

По его словам, стоит экономить даже в хорошие времена.

В общем нужно иметь диверсифицированную "подушку": немного в гривнах, немного в долларах, немного в каких-то активах, если человек может себе позволить,

– подчеркнул Милованов.

Если же такой возможности нет, как заметил Милованов, то стоит поговорить с руководством. "Надо спросить: "А что будет, если курс изменится? Поднимут ли мне зарплату?" Если курс действительно будет меняться – зарплаты должны быть проиндексированы", – заметил Милованов.

. По информации из Википедии , диверсификация – это владение различными финансовыми активами. Каждый из них имеет разный уровень риска.

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