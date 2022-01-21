Должна быть "подушка", – Милованов посоветовал украинцам быть финансово стабильными
Источник:24 канал
Ситуация в экономике, в частности с курсом доллара, постоянно меняется. Поэтому должен быть запасной вариант.
Им может стать "подушка" с разными валютами. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
Обратите внимание Начинается хайп и истерия, – Милованов сказал, стоит ли покупать доллар
Украинцам стоит экономить
По его словам, стоит экономить даже в хорошие времена.
В общем нужно иметь диверсифицированную "подушку": немного в гривнах, немного в долларах, немного в каких-то активах, если человек может себе позволить,
– подчеркнул Милованов.
Если же такой возможности нет, как заметил Милованов, то стоит поговорить с руководством. "Надо спросить: "А что будет, если курс изменится? Поднимут ли мне зарплату?" Если курс действительно будет меняться – зарплаты должны быть проиндексированы", – заметил Милованов.Справка. По информации из Википедии, диверсификация – это владение различными финансовыми активами. Каждый из них имеет разный уровень риска.
Полный выпуск "Что это было?": смотрите видео
В Украине резко упала гривна
- В начале 2022 года украинская гривна резко упала.
- В Национальном банке пояснили, что на это повлияли 2 фактора: геополитический и сезонный.
- По состоянию на 20 января 2022 года за доллар нужно отдать 28,40 гривны, за евро – 32,19 гривны.
- По прогнозам Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В Министерстве экономики спрогнозировали, что он достигнет 27,80 гривны, а в конце 2022 года вырастет до 28,10 гривны.