Принимают ли доллары 1996 года

В Украине, как правило, старыми называют доллары США, которые выпустили в 1996 году. Этот термин не является официальным, а также никоим образом не влияет на стоимость валюты, пишет 24 Канал.

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Доллары 1996 года называют "старыми" из-за того, что следующие поколения банкнот выпускали с обновленными элементами защиты и дизайна. В связи с этим банки и обменники в Украине могут заявлять о сложностях с тем, чтобы отличить настоящие доллары от фальшивых.

К теме! За более чем 100 лет центробанк США менял дизайны большинства банкнот американского доллара. Регулятор также обновлял защитные элементы на купюрах, чтобы минимизировать возможность их подделки.

При этом действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года. Банки и пункты обмена должны принимать все банкноты долларов, подлинность которых подтвердили. Купюры долларов также должны быть в надлежащем состоянии для обмена, а именно без признаков значительного износа или/и повреждения. Это касается и долларов 1996 года. В частности, речь идет о 100 долларах 1996 года выпуска.

Стоит отметить, что ни год выпуска, ни номинал банкнот долларов не влияют на их стоимость. Все банкноты долларов должны обменивать по текущему курсу.