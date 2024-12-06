Как выглядят 100 долларов старого образца

Обновление дизайна и защитных элементов национальной валюты – это распространенная практика в мире. Однако из-за этого периодически возникают вопросы относительно того, как выглядят разные поколения денежной единицы. Для примера, доллара США.

Как выглядят "старые" 100 долларов

В 2013 году в США ввели в обращение банкноту номиналом 100 долларов. Автоматически купюры, которые выпускали в предыдущие годы, перешли в категорию так называемых "старых" долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program.

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"Старые" 100 долларов остаются в обращении и сохраняют статус законного платежного средства. Эти банкноты имеют несколько устаревший дизайн, который включает меньше защитных элементов по сравнению с новыми купюрами.

Как выглядят "новые" и "старые" 100 долларов / Скриншот с munbyn

Напомним, что действительными являются все доллары, которые были выпущены с 1914 года. В Нацбанке отметили, что банки и обменники должны принимать все наличные доллары, которые прошли проверку на подлинность и не имеют признаков значительного износа и/или повреждения.