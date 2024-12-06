Новые памятные монеты от НБУ

Национальный банк Украины создал новые памятные монеты по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Монеты получили название “Ни пуля, ни сабля!”. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Вдохновением для новых памятных монет стали казаки-характерники, которые были воинами Запорожской Сечи. Согласно легендам, они обладали магическими силами. Глава НБУ Андрей Пышный сделал такое заявление о памятных монетах:

Они будут защищать современных защитников и защитниц Украины от вражеских козней, чтобы ни огонь, ни вода, ни сабля, ни пуля не поразили их.

Памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" номиналом 5 гривен и 10 гривен ввели в обращение 4 декабря. Эти монеты входят в серию "Вооруженные Силы Украины".

Памятные монеты НБУ / Фото Нацбанк

Банкир добавил, что украинские воины как предки-казаки демонстрируют отвагу и исключительную стойкость в борьбе за Украину. Андрей Пышный презентовал памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" накануне Дня Вооруженных Сил Украины на встрече с военными в рамках рабочего визита на Восток Украины.