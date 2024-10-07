100 долларов нового образца: как проверить эту банкноту на подлинность

В 2013 году центробанк США выпустил банкноту номиналом 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Это значит, что стоит обратить внимание на детали, которые помогут проверить доллары на подлинность.

Как проверить новые 100 долларов на подлинность

Прежде всего стоит отметить, что 100 долларов нового образца выделяются благодаря цвету. Обновленные банкноты выпускают с синим цветом. К тому, портрет и виньетку Бенджамина Франклина увеличили, а также убрали рамки овальной формы, пишет The U.S. Currency Education Program.

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Также стоит обратить внимание на бумагу, из которой сделаны банкноты. На ощупь купюра должна быть шероховатой и бархатистой. Также на всех банкнотах доллара США обязательно должен быть водяной знак. На купюре номиналом в 100 долларов водяной знак – это портрет Бенджамина Франклина.

Еще одна отличительная черта – чернила, которые меняют цвет. На 100-долларовой купюре последнего образца цвет должен обязательно менять колокольчик в чернильнице. На купюре с таким номиналом есть защитная полоска, которая имеет синий цвет и является трехмерной. Кроме того, на каждой купюре обязательно должны быть буква и номер, которые указывают на федеральный резервный банк, что ее выпустил.

На 100 долларах нового образца, которые ввели в обращение в 2013 году, можно заметить элементы микропечати. Там должны быть такие слова: "USA", номинал мелким шрифтом, фраза "United States of America".