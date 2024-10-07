Как проверить новые 100 долларов на подлинность

Прежде всего стоит отметить, что 100 долларов нового образца выделяются благодаря цвету. Обновленные банкноты выпускают с синим цветом. К тому, портрет и виньетку Бенджамина Франклина увеличили, а также убрали рамки овальной формы, пишет The U.S. Currency Education Program.

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Также стоит обратить внимание на бумагу, из которой сделаны банкноты. На ощупь купюра должна быть шероховатой и бархатистой. Также на всех банкнотах доллара США обязательно должен быть водяной знак. На купюре номиналом в 100 долларов водяной знак – это портрет Бенджамина Франклина.

Еще одна отличительная черта – чернила, которые меняют цвет. На 100-долларовой купюре последнего образца цвет должен обязательно менять колокольчик в чернильнице. На купюре с таким номиналом есть защитная полоска, которая имеет синий цвет и является трехмерной. Кроме того, на каждой купюре обязательно должны быть буква и номер, которые указывают на федеральный резервный банк, что ее выпустил.

На 100 долларах нового образца, которые ввели в обращение в 2013 году, можно заметить элементы микропечати. Там должны быть такие слова: "USA", номинал мелким шрифтом, фраза "United States of America".