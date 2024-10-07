Як перевірити нові 100 доларів на справжність

Перш за все варто зазначити, що 100 доларів нового зразка виділяються завдяки кольору. Оновлені банкноти випускають з синім кольором. До того, портрет і віньєтку Бенджаміна Франкліна збільшили, а також прибрали рамки овальної форми, пише The U.S. Currency Education Program.

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Також варто звернути увагу на папір, з якого зроблені банкноти. На дотик купюра має бути шорсткою та бархатистою. Також на усіх банкнотах долара США обов'язково має бути водяний знак. На купюрі номіналом в 100 доларів водяний знак – це портрет Бенджаміна Франкліна.

Ще одна відмінника риса – чорнило, яке змінює колір. На 100-доларовій купюрі останнього зразка колір має обов'язково змінювати дзвіночок у чорнильниці. На купюрі з таким номіналом є захисна смужка, яка має синій колір та є тривимірною. Крім того, на кожній купюрі обов’язково мають бути літера та номер, які вказують на федеральний резервний банк, що її випустив.

На 100 доларах нового зразка, які ввели в обігу у 2013 році, можна помітити елементи мікродруку. Там мають бути такі слова: "USA", номінал дрібним шрифтом, фраза "United States of America".