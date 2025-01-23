Реально ли обменять доллары старого образца

Обычно, когда говорят о долларах старого образца, то имеют в виду банкноты 1996 года выпуска. Это связано, что следующие серии долларов уже выпускали с новыми защитными элементами и обновленным дизайном купюр. Об этом пишет 24 Канал.

Стоит внимания Доллар фиксирует потери после инаугурации Трампа: означает ли это, что валюта просела в цене

Поэтому некоторые кассиры могут заявлять, что не могут отличить фальшивые доллары от настоящих. Однако Национальный банк Украины отметил, что и банки, и пункты обмена должны принимать все доллары, которые являются действительными. Такими считают все банкноты, которые выпустили с 1914 года.

Более того, в НБУ отметили, что нет никаких законов или постановлений, согласно которым доллары определенных лет можно было классифицировать как недействительные.

В общем выделяют только две причины, когда банки и небанковские учреждения имеют право отказаться обменивать доллары США: