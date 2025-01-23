Чи реально обміняти долари старого зразка

Зазвичають, коли говорять про долари старого зразка, то мають на увазі банкноти 1996 року випуску. Це пов'язано, що наступні серії доларів уже випускали з новими захисними елементами та оновленим дизайном купюр. Про це пише 24 Канал.

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Через це деякі касири можуть заявляти, що не можуть відрізнити фальшиві долари від справжніх. Проте Національний банк України наголосив, що і банки, й пункти обміну повинні приймати усі долари, які є дійсними. Такими вважають всі банкноти, які випустили з 1914 року.

Ба більше, в НБУ наголосили, що немає жодних законів чи постанов, згідно з якими долари певних років можна було класифікувати як недійсні.

Загалом виділяють лише дві причини, коли банки та небанківські установи мають прово відмовитися обмінювати долари США: