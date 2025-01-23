Доллар растет или падает

В четверг, 23 января 2025 года, доллар США торгуется в достаточно узком диапазоне. При этом валюта демонстрирует положительную динамику относительно корзины из 6 других валют. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Американская валюта продолжает страдать в условиях отсутствия конкретных заявлений по тарифам от президента США Дональда Трампа. Предварительно Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность введения новых пошлин на импортные товары из Китая, Мексики и Канады.

Эти страны он выделял в контексте усиления таможенной политики со стороны США еще во время своей предвыборной кампании. Также стоит отметить, что доллар упал после инаугурации Дональда Трампа, которая прошла 20 января.

В частности, в день вступления Трампа в должность доллар зафиксировал спад на 1,2%. Это самое большое падение валюты за один день с ноября 2023 года, поскольку первый день пребывания Трампа в должности принес шквал исполнительных указов, но ни одного из них не касался тарифов.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Как изменилась стоимость доллара США

Индекс доллара США на данный момент вырос на 0,09% до 108,27, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,18 до 108,43. Напомним, что в начале прошлой недели доллар подорожал до пикового уровня за 26 месяцев – 110,17. Достижению рекордного уровня способствовали следующие факторы:

Сильная экономика США.

Ожидание введения новых тарифов на импорт из других стран.

Позиции евро ослабли на 0,15% относительно доллара США. На следующей неделе Европейский центральный банк проведет очередное заседание, на котором ожидают новое снижение процентных ставок. Тогда как курс японской иены относительно доллара остался без изменений.