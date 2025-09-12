Какие доллары могут использоваться для расчетов?

Сейчас все купюры, которые выпустил Центробанк США с 1914 года являются действительными, сообщает 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program.

Обратите внимание! Это означает, что и в Украине эти купюры не могут быть недействительными. В частности, о каких-то ограничениях нет действующих законов или постановлений.

В то же время нужно отметить, что финучреждения имеют право не принимать некоторые банкноты. Речь идет о:

значительно изношенных или поврежденных купюрах;

фальшивых банкнотах.

Важно! В июне 2023 года НБУ отменил определение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют". Именно поэтому такие купюры должны свободно приниматься в баках и обменниках.

Какие банкноты выводятся из обращения?

ЕС выводит из обращения банкноту 500 евро. В частности, ее нет во второй серии евровых купюр. Эту банкноту решили выводить из обращения из-за большого количества подделок. Однако, заметим, что она до сих пор является действительным платежным средством.

НБУ также выводит некоторые гривны и копейки из обращения. Это делается для того, чтобы улучшалось качество банкнот, в том числе их защита.

Интересно! Ранее мы рассказывали, что новая купюра номиналом 100 долларов ощутимо отличается от старой. В частности, на этой банкноте появились дополнительные элементы защиты.