Существует ли купюра 1000 долларов

По состоянию на сейчас самым большим номиналом среди долларовых банкнот является – 100. Однако ранее перечень этих купюр был значительно шире.

Была ли когда-то купюра 1000 долларов?

В прошлом веке из обращения были выведены некоторые долларовые банкноты, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.

Обратите внимание! Их решили убрать из-за отсутствия необходимости в них. Кроме 1000 долларов были также выведены банкноты: 500, 5 000 и 10 000 долларов

Что известно о банкноте 1000 долларов:

банкноту 1000 долларов печатали с 1861 по 1945 годы;

с 1969 года было принято окончательное решение о выводе этой банкноты из обращения и, соответственно, передаче таких купюр в Министерство финансов для уничтожения.

По состоянию на сейчас, банкнота 1000 долларов является коллекционным образцом. Некоторые коллекционеры готовы приобрести ее за значительные средства.

Эти банкноты являются законным платежным средством и могут быть найдены в обращении сегодня; однако большинство банкнот, что до сих пор находятся в обращении, вероятно, находятся в руках частных нумизматических дилеров и коллекционеров,

– отмечает Бюро гравировки и печати.

Что еще важно знать о долларах сейчас?