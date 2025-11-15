Сверхважно знать: что на самом деле означает звезда на долларах

Вы могли заметить на некоторых долларовых банкнотах рисунок звезды. Он находится возле серийного номера. Что на самом деле означает этот символ, читайте далее.

Что значит звезда на купюре?

Звезда ставится на банкноте, которая была заменена. Это обозначение позволяет избежать дублирования, сообщает 24 Канал.

Почему купюра заменяется:

при печати банкнот, иногда возникает брак;

бракованные банкноты обязательно изымают, утилизируют и фиксируют это;

вместо бракованной банкноты, печатается купюра с тем же серийным номером и звездочкой, чтобы не возникало дублей.

Важно отметить, что банкнота со звездочкой не имеет особой ценности. Она стоит так же как и обычная.

Обратите внимание! Больше получить за банкноту со звездочкой можно только, если ею заинтересуется коллекционер.

Что еще важно знать о долларах сейчас?