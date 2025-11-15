Сверхважно знать: что на самом деле означает звезда на долларах
- Звезда на долларах означает, что банкнота была заменена, во избежание дублирования серийного номера.
- Банкнота со звездочкой не имеет особой ценности, если только не заинтересует коллекционера.
Вы могли заметить на некоторых долларовых банкнотах рисунок звезды. Он находится возле серийного номера. Что на самом деле означает этот символ, читайте далее.
Что значит звезда на купюре?
Звезда ставится на банкноте, которая была заменена. Это обозначение позволяет избежать дублирования, сообщает 24 Канал.
Почему купюра заменяется:
- при печати банкнот, иногда возникает брак;
- бракованные банкноты обязательно изымают, утилизируют и фиксируют это;
- вместо бракованной банкноты, печатается купюра с тем же серийным номером и звездочкой, чтобы не возникало дублей.
Важно отметить, что банкнота со звездочкой не имеет особой ценности. Она стоит так же как и обычная.
Обратите внимание! Больше получить за банкноту со звездочкой можно только, если ею заинтересуется коллекционер.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
Сейчас самый большой номинал американской валюты – 100 долларов. Еще в прошлом веке ситуация была совсем другая. Как отмечает U.S.Currency, из обращения вывели купюры 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов.
В то же время самой большой банкнотой, которая существовала, имела номинал – 100 000 долларов. По данным National Museum of American History, она никогда не находилась в наличном обращении. Дело в том, что эта купюра применялась исключительно для внутренних расчетов между банками ФРС.