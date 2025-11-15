Надважливо знати: що насправді означає зірка на доларах

Ви могли помітити на деяких доларових банкнотах малюнок зірки. Він знаходиться біля серійного номера. Що насправді означає цей символ, читайте далі.

Що значить зірка на купюрі?

Зірка ставиться на банкноті, яка була замінена. Це позначення дозоляє уникнути дублювання, повідомляє 24 Канал.

Чому купюра замінюється:

при друку банкнот, інколи виникає брак;

браковані банкноти обов'язково вилучають, утилізовують і фіксують це;

замість бракованої банкноти, друкується купюра із тим самим серійним номером і зірочкою, аби не виникало дублів.

Важливо зазначити, що банкнота із зірочкою не має особливої цінності. Вона коштує так само, як і звичайна.

Зверніть увагу! Більше отримати за банкноту із зірочкою можна лише, якщо нею зацікавиться колекціонер.

Що ще важливо знати про долари зараз?