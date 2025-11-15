Надважливо знати: що насправді означає зірка на доларах
- Зірка на доларах означає, що банкнота була замінена, щоб уникнути дублювання серійного номера.
- Банкнота із зірочкою не має особливої цінності, якщо тільки не зацікавить колекціонера.
Ви могли помітити на деяких доларових банкнотах малюнок зірки. Він знаходиться біля серійного номера. Що насправді означає цей символ, читайте далі.
Що значить зірка на купюрі?
Зірка ставиться на банкноті, яка була замінена. Це позначення дозоляє уникнути дублювання, повідомляє 24 Канал.
Чому купюра замінюється:
- при друку банкнот, інколи виникає брак;
- браковані банкноти обов'язково вилучають, утилізовують і фіксують це;
- замість бракованої банкноти, друкується купюра із тим самим серійним номером і зірочкою, аби не виникало дублів.
Важливо зазначити, що банкнота із зірочкою не має особливої цінності. Вона коштує так само, як і звичайна.
Зверніть увагу! Більше отримати за банкноту із зірочкою можна лише, якщо нею зацікавиться колекціонер.
Що ще важливо знати про долари зараз?
Зараз найбільший номінал американської валюти – 100 доларів. Ще у минулому столітті ситуація була зовсім інша. Як зазначає U.S.Currency, з обігу вивели купюри 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів.
Водночас найбільшою банкнотою, яка існувала, мала номінал – 100 000 доларів. За даними National Museum of American History, вона ніколи не перебувала в готівковому обігу. Річ у тім, що ця купюра застосовувалась виключно для внутрішніх розрахунків між банками ФРС.