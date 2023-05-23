Последние изменения на рынке

В ходе торгов во вторник, 23 мая 2023 года, котировки Индекса доллара США остановились на уровне 103,51. Подорожание составляет 0,30%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,16 до 103,61.

Достойно внимания Китай стремится сместить США с пьедестала на рынке валют: что это значит для инвесторов

Крайние позиции для Индекса доллара США на рынке за год:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за последние два десятилетия;

Минимально этот индикатор за 12 месяцев падал в 100,79, информирует издание CNBC.

От каких факторов зависит динамика рынка

Доллар укрепляет позиции против корзины из 6 других валют и достиг наивысшего уровня по отношению к японской иене за 6 месяцев, поскольку ожидают, что Федеральный резерв может удерживать базовую ставку на высоком уровне в течение более длительного промежутка времени, сообщает издание. Reuters.

Напомним, что в последние месяцы в США активно обсуждают, какими могут быть следующие шаги центрального банка и их целесообразность. В частности, речь идет о том, когда банк может начать снижать ставку.

В то же время инвесторы внимательно следят за переговорами между демократами и республиканцами по поводу потолка государственного долга США. Добавим, что на прошлой неделе сообщалось о достижение предварительных договоренностей между сторонами по этому вопросу, однако в пятницу ситуация изменилась. Более того, специалисты назвали конкретные даты, когда США могут впервые в истории объявить дефолт.