Все началось с того, что в газотранспортного оператора Gascade из Германии появилась информация о получении газа через "Северный поток-2" в точке выхода из морской магистрали – Lubmin II.

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Обвал цены на газ в Европе

Позже, представители Gascade опровергли данные о получении голубого топлива через "Северный поток-2". Однако, эти данные спровоцировали снижение цен на газ. В частности, сентябрьские фьючерсы на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обвалились сразу на 10% – с 570 долларов до 515 долларов за тысячу кубометров. Через определенный промежуток времени цена вновь пошла вверх, поднявшись до 550 долларов за тысячу кубометров. Сейчас данные немецкого газотранспортного оператора показывают отсутствие прокачки голубого топлива.

Обвал цены на газ в Европе через "Северный поток-2" / Фото Unsplash