Последние изменения для доллара

По состоянию на среду, 24 мая, индекс доллара США торгуется на уровне 103,75. Котировки подорожали на 0,25%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,35 до 103,77.

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Крайние позиции для Индекса доллара США на рынке за год:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за последние два десятилетия;

Минимально этот индикатор за 12 месяцев падал в 100,79, информирует издание CNBC.

Государственный долг США и доллар

Доллар продолжает дорожать на рынке против корзины из 6 других валют и приблизился к максимуму за 2 месяца. Напомним, что во время прошедшей торговой сессии американская валюта подорожала до пикового значения. за 6 месяцев по отношению к японской иене.

Сейчас одним из важнейших факторов влияния на рынке валют – затянувшееся обсуждение повышения потолка государственного долга США. Следовательно, доллар выиграет от своего статуса актива-гавани. CNBC. Добавим, что американские эксперты назвали конкретные даты, когда США могут впервые в истории объявить дефолт.