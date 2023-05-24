Последние изменения для доллара
По состоянию на среду, 24 мая, индекс доллара США торгуется на уровне 103,75. Котировки подорожали на 0,25%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,35 до 103,77.
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Крайние позиции для Индекса доллара США на рынке за год:
Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78. Это рекордное значение за последние два десятилетия;
Минимально этот индикатор за 12 месяцев падал в 100,79, информирует издание CNBC.
Государственный долг США и доллар
Доллар продолжает дорожать на рынке против корзины из 6 других валют и приблизился к максимуму за 2 месяца. Напомним, что во время прошедшей торговой сессии американская валюта подорожала до пикового значения. за 6 месяцев по отношению к японской иене.
Сейчас одним из важнейших факторов влияния на рынке валют – затянувшееся обсуждение повышения потолка государственного долга США. Следовательно, доллар выиграет от своего статуса актива-гавани. CNBC. Добавим, что американские эксперты назвали конкретные даты, когда США могут впервые в истории объявить дефолт.