США отказались от этих долларов: фото купюр, которые больше не печатают
Источник:Бюро гравировки и печати
Доллары – это одна из самых мощных валют в мире, которая также прошла через серьезные изменения. В частности, США решили отказаться сразу от нескольких номиналов доллара.
Какие доллары больше не выпускают в США
В 1969 году в США решили прекратить выпускать некоторые банкноты США. Речь идет о 4 номиналах американских долларов, информирует Бюро гравировки и печати. Соответствующее решение приняло Министерство финансов США совместно с Федеральной резервной системой.
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Поэтому в США больше не печатают купюры номиналом 500, 1000, 5000 и 10 тысяч долларов. Последний раз эти банкноты напечатали в 1945 году. Они все еще считаются законным платежным средством. Эти купюры прекратили печатать, поскольку в них больше не было необходимости.
Сейчас американский центральный банк выпускает такие номиналы доллара США:
- 1 доллар;
- 2 доллара;
- 5 долларов;
- 10 долларов;
- 20 долларов;
- 50 долларов;
- 100 долларов.
Напомним, что Федеральный резерв уже обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара США. Этот процесс продлится с 2026 года до 2034 года.