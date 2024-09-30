США отказались от этих долларов: фото купюр, которые больше не печатают

Доллары – это одна из самых мощных валют в мире, которая также прошла через серьезные изменения. В частности, США решили отказаться сразу от нескольких номиналов доллара.

Какие доллары больше не выпускают в США

В 1969 году в США решили прекратить выпускать некоторые банкноты США. Речь идет о 4 номиналах американских долларов, информирует Бюро гравировки и печати. Соответствующее решение приняло Министерство финансов США совместно с Федеральной резервной системой.

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Поэтому в США больше не печатают купюры номиналом 500, 1000, 5000 и 10 тысяч долларов. Последний раз эти банкноты напечатали в 1945 году. Они все еще считаются законным платежным средством. Эти купюры прекратили печатать, поскольку в них больше не было необходимости.

Сейчас американский центральный банк выпускает такие номиналы доллара США:

1 доллар;

2 доллара;

5 долларов;

10 долларов;

20 долларов;

50 долларов;

100 долларов.

Напомним, что Федеральный резерв уже обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара США. Этот процесс продлится с 2026 года до 2034 года.