Які долари більше не випускають у США
У 1969 році у США вирішили припинити випускати деякі банкноти США. Йдеться про 4 номінали американських доларів, інформує Бюро гравіювання і друку. Відповідне рішення ухвалило Міністерство фінансів США спільно з Федеральною резервною системою.
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Відтак у США більше не друкують купюри номіналом 500, 1000, 5000 і 10 тисяч доларів. Востаннє ці банкноти надрукували у 1945 році. Вони все ще вважаються законним платіжним засобом. Ці купюри припинили друкувати, оскільки в них більше не було потреби.
Наразі американський центральний банк випускає такі номінали долара США:
- 1 долар;
- 2 долари;
- 5 доларів;
- 10 доларів;
- 20 доларів;
- 50 доларів;
- 100 доларів.
Нагадаємо, що Федеральний резерв уже оприлюднив графік оновлення дизайну банкнот долара США. Цей процес триватиме з 2026 року до 2034 року.