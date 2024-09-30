Які долари більше не випускають у США

У 1969 році у США вирішили припинити випускати деякі банкноти США. Йдеться про 4 номінали американських доларів, інформує Бюро гравіювання і друку. Відповідне рішення ухвалило Міністерство фінансів США спільно з Федеральною резервною системою.

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Відтак у США більше не друкують купюри номіналом 500, 1000, 5000 і 10 тисяч доларів. Востаннє ці банкноти надрукували у 1945 році. Вони все ще вважаються законним платіжним засобом. Ці купюри припинили друкувати, оскільки в них більше не було потреби.

Наразі американський центральний банк випускає такі номінали долара США:

1 долар;

2 долари;

5 доларів;

10 доларів;

20 доларів;

50 доларів;

100 доларів.

Нагадаємо, що Федеральний резерв уже оприлюднив графік оновлення дизайну банкнот долара США. Цей процес триватиме з 2026 року до 2034 року.