Ключевые изменения на рынке валют за 5 марта

Во вторник, 5 марта 2024 года, Индекс доллара США завершил торги на уровне 103,77. Этот показатель упал на 0,03%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого показателя составлял от 103,58 – 103,95.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США на рынке

Позиции доллара США ослабли во время последних торгов. Среди главных причин следующие:

Во-первых, в США зафиксировали замедление темпов роста сферы услуг.

Во-вторых, инвесторы настроены на насыщенную событиями неделю.

В частности, речь идет об ожидании нового решения Европейского центрального банка по процентной ставке, выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауелла в Конгрессе и данные по занятости в США, сообщает CNBC.

Добавим, что с начала 2024 года Индекс доллара США подорожал на 2,4%. Кроме того, американская валюта получает поддержку от устойчивых позиций первой экономики мира. Тем самым, экономика США отправила в "спячку долларовых медведей", которые ставили на падение валюты.

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