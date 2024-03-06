Ключові зміни на ринку валют за 5 березня

У вівторок, 5 березня 2024 року, Індекс долара США завершив торги на рівні 103,77. Цей показник впав на 0,03%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього показника становив від 103,58 – 103,95.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США на ринку

Позиції долара США ослабли під час останніх торгів. Серед головних причин такі:

По-перше, у США зафіксували сповільнення темпів зростання сфери послуг.

По-друге, інвестори налаштовані на насичений подіями тиждень.

Зокрема, йдеться про очікування нового рішення Європейського центрального банку щодо процентної ставки, виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла у Конгресі і дані по зайнятості в США, повідомляє CNBC.

Додамо, що з початку 2024 року Індекс долара США подорожчав на 2,4%. Крім того, американська валюта отримує підтримку від стійких позицій першої економіки світу. Тим самим, економіка США відправила у "сплячку доларових ведмедів", які ставили на падіння валюти.

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