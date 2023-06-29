Доллар установил новый рекорд: какая валюта существенно просела на рынке

Доллар продолжает укреплять позиции на рынке. Более того, доллар взлетел до многомесячного максимума по отношению к одной из валют. Больше о ключевых изменениях во время торгов читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке

В четверг, 29 июня, индекс доллара США колеблется на уровне 102,91. Котировки этого индикатора выросли на 0,01%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,86 до 103,23.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Новый рекорд для доллара

Европейский центральный банк призывает банки из стран ЕС ускорить выход из российского рынка. Регулятор озабочен темпами движения кредиторов в этом направлении.

В общем, динамика Индекса доллара США по сравнению с предыдущим торговым днем сильно не изменилась. Исключением в корзине валют стала только японская иена. Дело в том, что доллар США зафиксировал пиковый уровень за более чем 7 месяцев против иены, пишет Reuters.

Динамика других валют:

Евро выросло на 0,1% против доллара США;

против доллара США; В то время как британский фунт укрепил позиции на 0,1% в день, по данным CNBC.

Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.