От чего зависит курс доллара США

Доллар США теряет позиции на рынке. В то же время во время торгов в среду, 31 июля, зафиксировали весьма незначительное обесценивание доллара, информирует издание Reuters. Валюта США падает в цене после решения центрального банка сохранить процентные ставки на текущем уровне – 5,25 и 5,5%.

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Однако Федеральная резервная система США "открыла двери" для снижения стоимости заимствований уже на следующем заседании, которое пройдет в сентябре. Напомним, что именно этого и ожидает рынок.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,62, сообщает издание CNBC.

Курс доллара на рынке

Сперва Индекс доллара США снизился на 0,1% до 104,34. Но падение доллара продолжается. На момент создания материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,05, информирует Yahoo!Finance. В течение дня этот показатель колебался в диапазоне 103,93 – 104,53.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Напомним, что днем ранее доллар подорожал до пикового значения с середины июля. Во время сегодняшних торгов позиции евро на рынке опустились на 0,08%, тогда как иена выросла более чем на 1%.