Какие номиналы долларов существовали?

Сначала купюры выпускались номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов. Впрочем, в последний раз купюры номиналом 500, 1 000, 5 000 и 10 000 печатались в 1945 году, а в 1969 их выпуск был официально прекращен, пишет 24 Канал.

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Поэтому с 1969 года банкнота в 100 долларов стала самой большой по номиналу, находящейся в обращении.

Какие еще были номиналы?

Купюра номиналом 1 доллар была добавлена в 1963 году как замена серебряного сертификата того же номинала после прекращения выпуска последнего.

Интересно! После того как в 1971 году были окончательно изъяты из обращения банкноты Соединенных Штатов, банкноты Федеральной резервной системы стали единственным типом бумажной валюты в стране.

В 1976 году была вновь введена купюра номиналом 2 доллара – через 10 лет после официального прекращения выпуска банкнот США того же номинала.

Однако этот номинал оказался непопулярным и сегодня считается скорее коллекционной редкостью, хотя такие банкноты продолжают печататься.

Примечательно! Начиная с 1996 года все банкноты, за исключением 1 и 2 долларов, были переделаны – портреты на них стали крупнее. С 2004 года банкноты (опять же, кроме 1 и 2 долларов) начали вводиться в обращение с элементами цветной печати, чтобы облегчить их визуальное различение.

Какая самая большая долларовая банкнота в истории

Банкнота номиналом 10 000 долларов была самой крупной денежной единицей, которая когда-либо использовалась в обращении среди населения США Она впервые была выпущена в 1878 году, а ее последняя серия датируется 1934 годом.

Важно! Несмотря на это, они по-прежнему считаются законным платежным средством, и банки обязаны принимать их по номинальной стоимости. Однако для коллекционеров их рыночная цена значительно превышает номинал.

Хотя 10 000 долларов была самой высокой купюрой, доступной населению, существовала и банкнота еще большего номинала – 100 000 долларов.

Она предназначалась исключительно для безналичных расчетов между банками, никогда не поступала в свободное обращение, и ее хранение частными лицами является незаконным.