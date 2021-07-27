На прошлой неделе украинская гривна укрепилась на 0,7% и 27 июля НБУ установил официальный курс на уровне 26,98 гривны за доллар. Среди причин:

поднятие учетной ставки до 8%;

клиенты банков больше продавали иностранную валюту, чем покупали;

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Очень вероятно, что ключевыми продавцами валюты были как экспортеры, которым нужна была гривневая ликвидность для уплаты ежемесячных налогов, так и аграрии, которые получают валютную выручку и тоже нуждаются в гривневых средствах внутри страны,

– рассказали аналитики ICU.

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Учетная ставка

В четверг, 22 июля, Нацбанк повысил учетную ставку на 0,5% – до 8% из-за инфляции. Эксперты, опрошенные 24 каналом утверждают, что это решение укрепило гривну и будет продолжать это делать.

Минфину придется увеличить доходность на такие же 0,5 процентных пункта по всем срокам, что поможет привлечь нерезидентов. Как следствие, можно ожидать укрепления до 26,9,

– рассказал Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Аукцион по ОВГЗ

Аналитики ОТП Банка также отметили, что валютный рынок отреагировал укреплением гривны в ожидании заинтересованности от нерезидентов в покупках ОВГЗ, ведь их доходность может возрасти. Однако сами аналитики пока не разделяют такого оптимизма и будут наблюдать за аукционом ОВГЗ, который Минфин проведет 27 июля.

В то же время аналитики ICU убеждены, что гривна будет расти даже при слабом интересе нерезидентов в аукционе.

Даже без поступления валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ в течение июля гривна постепенно укреплялась и может еще продолжить это движение и в дальнейшем, пересекая уровень 27 гривен в сторону усиления,

– отметили аналитики ICU.

Как аукцион ОВГЗ влияет на курс Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет.

Интервенции НБУ

В течение последних двух месяцев НБУ активно вмешивался на рынок, чтобы сдержать резкое укрепление украинской гривни. Однако интервенции могут стать слабее.

Нацбанк объявил с 1 августа об уменьшении суммы выкупа валюты с 20 миллионов долларов до 5 миллионов долларов. Мы считаем, что так регулятор будет бороться с растущей инфляцией и исполнением бюджета,

– рассказали аналитики ОТП Банка.

Среди других причин укрепления гривны на этой неделе аналитики ICU еще выделяют:

уплату ежемесячных налогов;

продажу валюты аграриями.

Каким будет курс до конца июля

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна будет укрепляться.

Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара по отношению к гривне держаться диапазона 26,85 – 27,20 гривны до 30 июля.

Аналитики ОТП Банка дают такую же верхнюю границу: 26,80 – 27,20 .

По мнению аналитиков ICU, курс гривны будет в коридоре 26,50 – 27,00 .

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