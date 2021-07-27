Минулого тижня українська гривня зміцнилася на 0,7% і 27 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,98 гривні за долар. Серед причин:

підняття облікової ставки до 8%;

клієнти банків більше продавали іноземну валюту, ніж купували;

Зверніть увагу Фунт сягнув довгоочікуваного максимуму: експерти виділили найкращу тактику для інвесторів

Дуже ймовірно, що ключовими продавцями валюти були як експортери, яким потрібна була гривнева ліквідність для сплати щомісячних податків, так і аграрії, що отримують валютну виручку та теж мають потребу в гривневих коштах всередині країни,

– розповіли аналітики ICU.

Що впливатиме на долар цього тижня

Облікова ставка

У четвер, 22 липня, Нацбанк підвищив облікову ставку на 0,5% – до 8% через інфляцію. Експерти, опитані 24 каналом стверджують, що це рішення зміцнило гривня і продовжуватиме це робити.

Мінфіну доведеться збільшити дохідність на такі ж 0,5 відсоткові пункти за усіма термінами, що допоможе привабити нерезидентів. Як наслідок, можна очікувати укріплення до 26,9,

– розповів Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Аукціон з ОВДП

Аналітики ОТП Банку також відмітили, що валютний ринок відреагував зміцненням гривні в очікуванні зацікавленості від нерезидентів в покупках ОВДП, адже їх прибутковість може зрости. Проте самі аналітики поки не поділяють такого оптимізму і будуть спостерігати за аукціоном ОВДП, який Мінфін проведе 27 липня.

Водночас аналітики ICU переконані, що гривня ростиме навіть при слабкому інтересі нерезидентів в аукціоні.

Навіть без надходження валюти від нерезидентів для купівлі ОВДП упродовж липня гривня поступово укріплювалася та може ще продовжити цей рух і надалі, перетнувши рівень 27 гривень у бік посилення,

– зауважили аналітики ICU.

Як аукціон ОВДП впливає на курс Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає.

Інтервенції НБУ

Протягом останніх двох місяців НБУ активно втручався на ринок, щоб стримати різке зміцнення української гривні. Проте інтервенції можуть стати слабшими.

Нацбанк оголосив з 1 серпня про зменшення суми викупу валюти з 20 мільйонів доларів до 5 мільйонів доларів. Ми вважаємо, що так регулятор буде боротися зі зростаючою інфляцією і виконанням бюджету,

– розповіли аналітики ОТП Банку.

Серед інших причин зміцнення гривні цього тижня аналітики ICU ще виділяють:

сплату щомісячних податків;

продаж валюти аграріями.

Яким буде курс до кінця липня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня буде зміцнюватися.

Юрій Шоломицький прогнозує, що курс долара щодо гривні триматиметься діапазону 26,85 – 27,20 гривні до 30 липня.

гривні до 30 липня. Аналітики ОТП Банку дають таку ж саму верхню межу: 26,80 – 27,20 .

. На думку аналітиків ICU, курс гривні буде в коридорі 26,50 – 27,00.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.