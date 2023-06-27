Последние изменения для доллара США

В ходе сессии во вторник, 27 июня 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,54. Котировки потеряли 0,15%, согласно данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,49 до 102,80.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Факторы влияния на рынке

Американский доллар удерживает свои позиции против корзины из 6 других валют. На динамику валюты влияют последние события на территории государства-агрессоры. Речь идет о мятеже Пригожина и реакции Путина. Из-за попытки государственного переворота российские компании зафиксировали существенный спад на рынке.

Также трейдеры ожидают данных об экономике США, которые могут больше прояснить ситуацию вокруг процентной ставки, сообщает издание. CNBC. В целом за прошлую неделю доллар США подорожал на 0,5%.

Например, рынки ожидают, что Федеральный резерв повысит ставку на заседании в июле 2023 года на 25 пунктов. Однако о дальнейших шагах центробанка прогнозы делать сложнее.

Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.