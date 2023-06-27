Останні зміни для долара США

Під час сесії у вівторок, 27 червня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 102,54. Котирування втратили 0,15%, згідно з даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,49 до 102,80.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Фактори впливу на ринку

Американський долар утримує свої позиції проти кошика з 6 інших валют. На динаміку валюти впливають останні події на території держави-агресорки. Йдеться про заколот Пригожина та реакцію Путіна. Додамо, що через спробу державного перевороту російські компанії зафіксували істотний спад на ринку.

Також трейдери очікують на дані про економіку США, які можуть більше прояснити ситуацію навколо процентної ставки, повідомляє видання CNBC. Загалом за минулий тиждень долар США подорожчав на 0,5%.

Для прикладу, ринки очікують, що Федеральний резерв підвищить ставку на засіданні у липні 2023 року на 25 пунктів. Проте про подальші кроки центробанку прогнози робити складніше.

Аналітики з MPS очікують, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.