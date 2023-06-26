Последние изменения для доллара США

В понедельник, 26 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,75. Котировки за время торгов упали на 0,16%, согласно данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,67 до 102,83.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Пиковое значение индекс достиг на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

Факторы влияния на рынке

Доллар США приблизился к пиковому уровню за неделю, поскольку трейдеры взвешивают влияние затяжного цикла агрессивной монетарной политики центральных банков на перспективы глобального роста экономики.

Кроме того, остается фактор тревоги по поводу глубокого спада в крупнейших экономиках мира. Инвесторы также очень встревожены из-за последних событий в России. Однако реакция на валютном рынке была немного приглушена, ведь они оценивают последствия внезапно остановившегося государственного мятежа, пишет издание CNBC.

Важно! В целом за прошлую неделю доллар США подорожал на 0,5%. Следует отметить, что впервые почти за месяц валюта зафиксировала прирост за неделю.

Динамика других валют на рынке:

Евро вернулось к росту, подорожав на 0,07% против доллара США с начала торгов. Таким образом, валюта восстанавливает потери, зафиксированные на минувшей неделе;

против доллара США с начала торгов. Таким образом, валюта восстанавливает потери, зафиксированные на минувшей неделе; Британский фунт подорожал на 0,1%, также вернув часть падения за прошлую неделю;

также вернув часть падения за прошлую неделю; Японская иена выросла 0,3%.

Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.