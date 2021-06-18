Активность доллара на валютном рынке даже стала причиной дискуссий о консенсусе относительно слабой валюты в 2021 году. Старший стратег валютных операций Rabobank Джейн Фоули заявила, что сейчас происходит переоценка позиций.

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Доллар укрепляется на валютном рынке

Фоули также отметила, что последний рыночный консенсус учитывал более мягкое значение индекса доллара DXY течение следующих двух кварталов. Однако, в четверг этот показатель вырос на 0,9% до 91,94, достигнув самого высокого уровня с 13 апреля. Всплеск доллара на рынке произошел на фоне заявления Федерального резерва о повышении ставок (дважды) до конца 2023 года и обсуждения возможного уменьшения программы покупки активов центрального банка.

Фоули добавила, что противоположные прогнозы Rabobank относительно укрепления доллара США базируются на мнении, что дебаты по поводу инфляции и политики Федерального резерва усилятся. С начала 2021 года Индекс доллара вырос на 2,2%.

Доллар укрепляет позиции на валютном рынке / Инфографика Bloomberg

Укрепление доллара считают одной из причин стремительного обесценивания фьючерсов на золото. Ценный актив упал на 0,98%, достигнув самого низкого уровня с апреля. Рынок нефти тоже отреагировал. Американского эталона нефть упала на 2% на торгах в среду после почти 2-х летнего максимума. Усиление национальной валюты США может иметь негативный результат для товаров, оценивается в долларах, поскольку они подорожают для пользователей других валют.

Индекс доллара США Это индекс, показывающий отношение доллара к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Глава FX Брэд Бектел признал, что отказ от положительного прогноза для доллара – ошибка. Он считает, что американская валюта будет и дальше расти, несмотря на тот момент, когда курс валюты выполняет два месяца работы в течение 12 часов – это достаточно экстремальный шаг.

Федеральный резерв медленно возвращает танкер, товарный пространство выпускает воздух из пузыря, экономика развивается быстрыми темпами, пандемия значительной степени позади, и это является положительной доходностью, положительным сценарием для доллара США,

– заметил Бехтель.

Некоторые экономисты сомневаются в запасе устойчивости доллара

Стивен Барроу из Standard Bank заявил, что инфляция для США все еще остается большей угрозой, чем для других стран, поэтому маловероятно, что доллар сможет выдержать длительное ралли. Экономисты Wells Fargo также сомневаются в запасе устойчивости доллара.

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Скачок доллара был заметным, но, по нашему мнению, он, скорее всего, будет временным, и мы сохраняем нашу точку зрения на более мягкий доллар США в среднесрочной и долгосрочной перспективе,

– высказали свое мнение специалисты.

Кроме того, они добавили, что центробанки многих стран мира усиливают денежно-кредитную политику и сигнализируют о предстоящих изменениях. Зато Федеральный резерв похоже пока что не спешит идти этим путем. Специалисты Wells Fargo ожидают, что иностранные валюты привлекать потоки капитала. Кроме того, они добавили, что восстановление иностранных экономик набирает обороты и соответственно создает среду, которая может негативно повлиять на доллар США.