Последние изменения на рынке

В пятницу, 12 мая, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 102,22. Этот индикатор вырос на 0,16%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 101,94 – 102,33.

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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Максимальным значением для индекса стала отметка на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет;

Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это индекс, показывающий отношение доллара к корзине из шести валют основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

Доллар США продолжает укреплять позиции на рынке и на пути к наибольшему недельному росту с февраля. Аналитики заявили, что доллар мог выиграть от статуса валюты пристанище, поскольку в стране продолжаются дебаты по поводу потолка государственного долга, тогда как кризис в банковском секторе продолжается. Эти факторы беспокоят инвесторов, пишет CNBC.

Напомним, что еще один американский банк попал в зону риска поэтому клиенты возобновили вывод депозитов. На фоне этой акции PacWest обрушились на 23%. В целом с начала года ценные бумаги подешевели свыше 70%. Что касается прогнозов для доллара, то аналитики из компании MPS ожидают, что во второй половине 2023 года доллар ослабнет на 5%.