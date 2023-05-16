Последние изменения на рынке
Во вторник, 16 мая, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,32. Котировки потеряли во время торгов 0,12%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 102,20 102,57.
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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;
Минимально этот индикатор за год падал в 100,79, информирует издание CNBC.
Что влияет на доллар США
Позиция доллара немного колеблется на рынке после достижения максимального значения за 5 недель. В целом американская валюта ослабла против других приютных активов, согласно данным Reuters. Для примера:
- Доллар подешевел на 0,3% по отношению к швейцарскому франку;
- Относительно японской иены американская валюта обесценилась на 0,2%
В целом есть немало привидений для беспокойства среди инвесторов. В частности, речь идет о встрече президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Главный вопрос, который обсуждали политики – ценовой потолок государственного долга США.
Напомним, что такую динамику доллара демонстрирует после лучшей недели на рынке с сентября. За это время он вырос на 1,4%. Кроме того, Индекс доллара США в начале торговой сессии в понедельник, 15 мая, впервые с 10 апреля достиг отметки на уровне 102,75, пишет CNBC.