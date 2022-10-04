Індекс долара США у вівторок, 4 жовтня, продовжує демонструвати негативну динаміку на ринку. Цьому сприяє зміна очікувань щодо подальших кроків центробанків.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 110,12, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування впали на 1,46%. Індекс почав день на рівні 111,59. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • Максимально цей показник зростав до 114,78;
  • Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 110,08, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник впав на 1,49%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

  • За останній місяць цей показник впав на 0,12%;
  • За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,33%;
  • Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 14,70%;
  • Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 17,13%.

Ситуація на валютному ринку