Доллар обвалился до минимума за 3 года: что происходит с валютой США

Доллар США постепенно восстанавливает позиции на рынке после резкого обвала. Валюта реагирует на важные новости из США и возможные последствия торговой войны.

Почему доллар растет в цене

Во вторник, 22 апреля, доллар США вернулся к росту после того, как обвалился до нового минимума за три года днем ранее, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Стоит внимания Трамп набросился с критикой на главу центрального банка США и сделал важное заявление

На доллар США давят опасения относительно независимости центрального банка США – Федерального резерва. Дело в том, что президент США Дональд Трамп активно критикует главу ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, на доллар влияют вероятные экономические последствия мировой торговой войны.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сегодня колеблется на уровне 98,55. Доллар вырос в цене во время торгов на 0,25%, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара США колебался в диапазоне от 98,01 до 98,66.

Интересно! Курс евро вырос до пикового уровня относительно доллара с ноября 2021 года. Евро растет благодаря обесцениванию доллара США. Также на рынок валют влияет то, что инвесторы переоценивают роль доллара на глобальном рынке.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: