Последние изменения на рынке

В последний торговый день недели, 5 мая, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,27. Котировки упали на 0,13%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 101,12 – 101,38.

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Динамика Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Пиковым значением для индекса стала отметка на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет ;

. Это также рекорд за ; Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.

Что влияет на рынок

Доллар продолжает терять позиции на рынке. В то время как евро отошел от годового пика, поскольку Европейский центральный банк решил замедлить темпы повышения ставки. Британский фунт вырос во время торгов на 0,16%, п другое издание CNBC. Днем ранее эта валюта достигла максимального значения за 11 месяцев.

Напомним, что в середине недели центральный банк США десятый раз повысил ставку, но и анонсировал о паузе для агрессивной монетарной кампании. Кроме того, аналитики с MPS прогнозируют, что во второй половине 2023 года доллар ослабнет на 5%.