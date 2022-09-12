Доллар приблизился к минимуму за 2 недели: что происходит с нацвалютой США

По состоянию на понедельник, 12 сентября, доллар США продолжает терять позиции. Что происходит на валютном рынке – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США начинает новую неделю с существенным спадом. Эту тенденцию зафиксировали еще в прошлую пятницу. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 12 сентября 2022 года Индекс доллара США колеблется на уровне 107,93 согласно данным Yahoo! Finance. С начала дня котировки упали на 0,99%. Индекс начал день на уровне 108,60. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,32, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 107,92, согласно WSJ. С начала торговой сессии этот показатель утратил 1%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел на 1,29%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,72%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 12,47%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 16,47%.

Ситуация на валютном рынке

В целом, с начала 2022 года американский доллар существенно укрепил позиции на рынке. В частности, за август индекс доллара США вырос примерно на 2,6%, продемонстрировав рост в течение 3 месяцев подряд. Кроме того, Индекс доллара США пересек важную психологическую отметку в 109,48, которая была максимумом в течение 20 лет, согласно данным Business Standard.

Одна в прошлую пятницу ситуация для доллара США на рынке начала меняться. Одна из ключевых причин – резкое повышение процентной ставки Европейским центральным банком. Дело в том, что этот шаг упрочил позиции евро на рынке, пишет Reuters.

По состоянию на понедельник, 12 сентября, американский доллар остановился недалеко от минимума через две недели накануне обнародования ключевых данных по инфляции в США на этой неделе. С учетом этой информации Федеральный резерв будет рассматривать вопрос о возможности замедления темпов повышения процентных ставок. Заседание запланировано на 21 сентября 2022 года, пишет CNBC.