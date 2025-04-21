Доллар США обвалился до нового минимума, пересекая важный рубеж

Доллар США обвалился до нового минимума на рынке. Валюта отреагировала спадом на последние заявления Трампа о центральном банке США и его главе.

Почему падает доллар сегодня

В понедельник, 21 апреля, доллар США обвалился до нового минимума за 52 недели, а также до самого низкого уровня с февраля 2022 года, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. На валюту влияют опасения, которые возникли после заявлений Трампа о Федеральной резервной системе США.

Стоит внимания Трамп набросился с критикой на главу центрального банка США и сделал важное заявление

Доллар обвалился до нового минимума, поскольку критика Трампа спровоцировала опасения относительно независимости центрального банка США. Напомним, что ранее глава ФРС США Джером Пауэлл отмечал, что регулятор остается независимым.

Трамп набросился на Федеральный резерв и Пауэлла из-за текущей таможенной политики. В частности, президент США заявил, что недоволен работой Пауэлла, который якобы не справляется со своими обязанностями.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке. Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сегодня колеблется на уровне 98,16. Доллар обвалился в цене на 1,23% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара США колеблется в диапазоне от 97,92 до 99,21.

Интересно! Курс евро вырос до пикового уровня относительно доллара с ноября 2021 года. Евро растет благодаря обесцениванию доллара США. Также на рынок валют влияет то, что инвесторы переоценивают роль доллара на глобальном рынке.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: