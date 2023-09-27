Доллар "празднует" новую победу: происходящее на рынке валют

Доллар фиксирует очередное подорожание против корзины из 6 других валют, а два ее основных конкурента – существенный спад. Рынки даже определили ключевой фактор поддержки валюты США. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

Последние изменения на рынке валют

В среду, 27 сентября 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,52. Этот индикатор вырос на 0,27%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 106,17 до 106,54.

Актуально Ставка на перспективу: как выйти на совершенно новый уровень финансовой свободы

Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США зафиксировал максимальный результат на уровне 114,78 . Это также рекордное значение за 20 лет ;

. Это также рекордное значение за ; Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.

Доллар США подорожал до нового максимума

Американский доллар взлетел до пикового уровня 10 месяцев на фоне реальной перспективы, что Федеральный резерв будет удерживать базовую ставку на высоком уровне в течение более длительного периода. Рынки определяют это как главный драйвер роста доллара США, пишет CNBC.

Параллельно евро и фунт зафиксировали спад до минимума за 6 месяцев. В ходе сегодняшних торгов официальная валюта Еврозоны потеряла 0,3%. В целом за третий квартал обесценение этой денежной единицы может составить примерно 3%. Британский фунт подешевел на 0,2% против доллара США. Его квартальный спад сейчас оценивают в более 4%.