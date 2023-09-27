Останні зміни на ринку валют

У середу, 27 вересня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 106,52. Цей індикатор виріс на 0,27%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 106,17 до 106,54.

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Головні зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США зафіксував максимальний результат на рівні 114,78 . Це також рекордне значення за 20 років ;

. Це також рекордне значення за ; Найслабші позиції для цього показника за 12 місяців становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Долар США подорожчав до нового максимуму