Последние изменения на рынке валют

В среду, 27 сентября 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,52. Этот индикатор вырос на 0,27%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 106,17 до 106,54.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США зафиксировал максимальный результат на уровне 114,78 . Это также рекордное значение за 20 лет ;

. Это также рекордное значение за ; Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.

Доллар США подорожал до нового максимума