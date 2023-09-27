Последние изменения на рынке валют
В среду, 27 сентября 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,52. Этот индикатор вырос на 0,27%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 106,17 до 106,54.
Актуально Ставка на перспективу: как выйти на совершенно новый уровень финансовой свободы
Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:
- Индекс доллара США зафиксировал максимальный результат на уровне 114,78. Это также рекордное значение за 20 лет;
- Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.
Доллар США подорожал до нового максимума